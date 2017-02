André Gomes: "Trabajamos para ganar y jugar en casa más tranquilos"

El jugador del FC Barcelona André Gomes ha asegurado este lunes en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes que han trabajado para poder ganar y jugar la vuelta en el Camp Nou "más tranquilos", y por otro lado ha señalado que a nivel personal quiere "crecer" para contribuir a que el equipo se haga con todos los títulos esta temporada.

"Estamos entre los 16 mejores equipos, esperamos partidos complicados. Jugamos fuera de casa, el rival va a querer ganar y complicarnos el tema pero trabajamos en el sentido de poder ganar y jugar en casa más tranquilos. Intentaremos entrar fuertes porque queremos ganar", comentó en rueda de prensa.

André Gomes aseguró estar encantado con el regreso a la palestra de la 'Champions'. "Vuelve con las eliminatorias, partidos más complicados entre los mejores equipos del momento. Será un partido complicado, el tipo de partido que me gusta", reconoció el luso.

"El PSG tiene una gran calidad, ha fichado bien en invierno. No está Zlatan pero está Cavani que está metiendo muchos goles. Tiene un centro del campo muy fuerte, es un equipo muy completo. Jugamos en su casa y hay que respetarles, va a ser complicado pero estamos listos y queremos ganar", comentó sobre el rival.

Además, dejó claro que quieren ganar y competir pero sin perder la esencia del juego blaugrana. "Sabemos cómo es nuestra forma de jugar, pero hay que decir también que lo más importante para nosotros es competir. Cada uno tiene su opinión de decir cómo juega el equipo, si está bien o mal, pero nosotros tenemos nuestra identidad y por encima de todo hay que disfrutar y competir. Ya tenemos una final por jugar, y en esta 'Champions' queremos llegar a la final también y conquistar la Copa", apuntó.

En cuanto a su adaptación al equipo, se mostró contento pero con ganas de ir a más. "Estoy en un gran club, hay cambios normales y la verdad es que me estoy sintiendo mucho mejor poco a poco. Soy joven y debo crecer todavía. Con la ayuda de los profesionales que son mis compañeros y cuerpo técnico todo es más sencillo, me siento bien y confortable y a por más", se sinceró.

"Entiendo todas las opiniones, la verdad es que intento mejorar todos los días y estar preparado para todos los partidos para compensar la confianza de todos. Intento no poner expectativas muy altas, hay que saber vivir el día a día y espero a final de temporada haber contribuido a mi equipo a ganar todos los títulos, empezando por mañana", recalcó al respecto.

También fue claro al ser preguntado por si se veía más como Iniesta o como Rakitic en cuanto a prestaciones. "Preferiría tener mi propio estilo. Soy una mezcla porque no hay un jugador como Rakitic ni tampoco otro con la técnico y forma de jugar de Andrés. Son dos grandes jugadores, a mí me toca crecer, tengo muchos años por delante y son mis referencias dentro del equipo. Lo importante es que me ayuden a crecer", argumentó.

Por otro lado, ante el partido aplazado que jugará el Real Madrid contra su exequipo en breve en LaLiga, señaló que no están pendientes de ello. "No es algo tan importante para nosotros. Queremos conquistar la Liga y no importa contra quién pueda perder el Madrid puntos. Si mis excompañeros del Valencia lo logran lo agradeceremos pero lo más importante es nuestro partido", sentenció.