Andreas Pereira: "La Copa es una buena oportunidad para ganar un trofeo"

El futbolista del Valencia Andreas Pereira ha afirmado este martes que la Copa del Rey es "una buena oportunidad" para que el conjunto 'che' gane un título esta temporada, en relación al duelo que les enfrenta este miércoles (21.00 horas) a Las Palmas en Gran Canaria en octavos de final de la competición.

El futbolista belga se reencontrará con el que fuera su entrenador en el Granada, Paco Jémez. "Va a ser un encuentro muy especial para mí. Me voy a enfrentar al entrenador que me dio la oportunidad de jugar en el Granada. Es un muy buen entrenador, siempre quiere jugar el balón, me gusta mucho cómo es como persona y creo que lo va a hacer muy bien con Las Palmas. Es un técnico muy exigente, cuida todos los pequeños detalles de todos los jugadores", indicó.