Anil Murthy: "No era una necesaria una excusa, Prandelli ha ganado seis puntos en tres meses"

El consejero delegado del Valencia Anil Murthy recalcó que fue "una gran sorpresa" la dimisión repentina de Cesare Prandelli como técnico y lamentó la decisión tomada por el italiano, que no necesitaba "excusas" porque estaba 'avalado' por haber ganado sólo seis puntos en tres meses.

"Estuve con Prandelli 24 horas antes reunido en Paterna hablando de fichajes, por lo que fue una gran sorpresa saber ayer viernes que había decidido abandonar el barco, una semana antes de que el mercado se abriera. ¿Qué hacemos? ¿Le detenemos? ¿Ponemos el mundo al revés para convencerle?", indicó Murthy en rueda de prensa.

Así, "dado el delicado momento" el que se encuentran deportivamente su "primera reacción" fue intentar evitar la marcha del técnico, pero que "tras respirar profundamente", cambió de opinión. "¿Qué tipo de persona espera que club garantice cinco fichajes de 26 años una semana antes de que el mercados se abra? ¿Qué tipo de persona con tantos años de experiencia decide que no puede hacer más para mejorar el rendimiento?", se volvió a preguntar el directivo.

"La respuesta fue clara: una persona que no tiene soluciones que ofrecer, que ha decidido que este desafío no es para él, que se ha dado por vencido, que quiere marcharse y busca excusas. Pero no hay excusas, no son necesarios, ha ganado seis puntos en tres meses", agregó.

Por otro lado, Murthy es "optimista" respecto a la plantilla y elogió a Voro. "Le admiro, ha dado un paso al frente y le doy las gracias", confesó. "La prioridad ahora es la unidad y la estabilidad de la plantilla, a la que el club va a apoyar. Suso (García Pitarch) va a continuar su trabajo", aseveró.

El consejero delegado del club recalcó que ha tenido "comunicación directa desde las cuatro de la mañana" con Peter Lim e insistió en que "ahora es el momento de trabajar". "No había un plan pensando en que el mister se va el 31, el plan era que Prandelli estaba con nosotros", recordó.

"Suso va a intentar todos los días reforzar el equipo. La prioridad es la plantilla y Voro, el martes tenemos partido de Copa con Voro, Lim me ha dicho que lo más importante es la plantilla. Poco a poco vamos a digerir que Prandelli no está con nosotros", sentenció Murthy.