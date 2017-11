Antonio Calderón: "No vamos a dar ninguna facilidad y vamos a salir a competir"

El entrenador del CF Fuenlabrada, Antonio Calderón, reconoció este lunes que para remontar la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Madrid se deben "dar muchas cosas", pero dejó claro que no darán "ninguna facilidad" a su rival para buscar sus opciones de dar la sorpresa porque tienen "la máxima convicción" de que pueden hacerlo.

De momento, no ha dicho "nada" a sus jugadores. "No hemos tenido tiempo, pero daré un mensaje de continuidad, de que si estamos como siempre plantaremos cara. Hay que darles tranquilidad, anticipar un poco lo que va a pasar. Antes del partido daremos mensajes, datos y todo lo relacionado con el partido", comentó.

En este sentido, aseguró que tiene "un plan" y que "no cambiará juegue quien juegue" en el Real Madrid, donde deben "controlar a todos, no solo a un jugador en particular". "A Bale habrá que dejarle pocos espacios y controlarle en el área porque tiene un gran remate. Creo que Keylor también entrará en su rotación tras la lesión, pero ya digo que no podemos centrarnos en un jugador, hay mucha gente importante", apuntó.