Arrasate (Numancia): "No siempre se juega en el Bernabéu, ojalá se convierta en rutina con el tiempo"

El entrenador del CD Numancia, Jagoba Arrasate, afirmó que van "con toda la ilusión del mundo" al partido de vuelta de este miércoles de los octavos de la Copa del Rey ante el Real Madrid, pese al 0-3 de la ida, porque "no siempre se juega en el Bernabéu" y porque les puede servir como "aprendizaje colectivo e individual".

"Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo, no siempre se puede jugar en el Bernabéu, es algo extraordinario y ojalá con el tiempo se convierta en rutina. Tenemos una ilusión bárbara y no vamos pensando en darle la vuelta sino en hacer el mejor partido en un escenario donde te exigen al límite y eso es bueno como aprendizaje individual y colectivo. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos", expresó Arrasate este martes en rueda de prensa.

El técnico vasco advirtió que "si vas relajado" a un partido así "cuando te has dado cuenta igual se le han acabado las pilas al marcador". "Tenemos que ser conscientes de eso. Es un gran partido y un gran escenario, y vendrá mucha gente de aquí y hay que tener sentido la responsabilidad también. Tenemos que hacer el mejor partido posible y no sabemos hasta donde nos dará, depende también del rival, pero es un partido ilusionante", apuntó.

El entrenador del equipo soriano indicó que afrontarán el partido tras "jugar el domingo" en León y después de dos días de entrenar "en pabellón" por la nieve caída en Soria. "Es un hándicpa, pero no es una excusa porque el equipo más o menos tiene los automatismos y el no entrenar no supone un problema", aclaró.