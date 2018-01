Arrasate: "Vimos la oportunidad de ganar"

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, se mostró "muy orgulloso" por la actuación de sus jugadores tras el 2-2 conseguido en el Santiago Bernabéu en la vuelta de octavos de final Copa del Rey, un partido que "sirve de aprendizaje" y "da moral" de cara al futuro, a la vez que reconoció que los aficionados numantinos se irán "con un recuerdo bonito" porque vieron "la posibilidad de ganar" ante un Real Madrid que "no da por muerto".

Preguntado por la mala racha del Real Madrid, Arrasate cree que la gente es "muy pesimista. "No sé, no estoy en el día a día. Pero con el 0-3 de la ida y hoy por delante, jugaron con el resultado y por eso no estuvieron tan fieros. La gente es demasiado pesimista porque son campeones de Europa y del mundo. En Copa y 'Champions' tienen todas las opciones y yo no les daría por muertos", avisó el preparador vasco.