Asensio: "Me gusta tener responsabilidades y presión para demostrar todo lo que tengo"

El jugador del Real Madrid Marco Asensio aseguró que se siente "cómodo" bajo presión para demostrar todo lo que tiene, a la vez que avisó de que el partido de este martes ante el APOEL Nicosia (20.45 horas), correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, será de "máxima exigencia".

"Me gusta tener responsabilidades, me siento cómodo aportando cosas al equipo. No sentía presión. De hecho, me gusta tenerla para demostrar en el campo todo lo que tengo", comentó el jugador balear en la sala de prensa del GSP Stadium de Nicosia.