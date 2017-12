Asensio: "Me falta marcar en el Mundialito, ojalá pueda jugar y cerrar el círculo"

El jugador español del Real Madrid Marco Asensio ha señalado que le falta "marcar" en el Mundial de Clubes, después de hacerlo en todas las competiciones con su equipo, y ha dejado claro su deseo de "jugar" en el torneo que el conjunto blanco disputará en los Emiratos Árabes, destacando, además, de cara al 2018, que el Mundial de Rusia es un "gran reto".

"Tenemos un mes de diciembre ajetreado con el Mundial de Clubes y el 'Clásico' pero intentaremos ganar. Me falta marcar en el Mundialito, a ver si puedo jugar y cerrar el círculo. Además, en 2018 es un un gran reto el Mundial. Hemos hecho una gran fase de clasificación y vamos con la máxima ambición para hacer grandes cosas en Rusia", declaró en el 'Encuentro Cinco Estrellas' de Mahou acompañado por el esloveno Luka Doncic, jugador del Real Madrid de baloncesto.

El mediocentro dejó clara su predilección por el pívot esloveno. "Lo que ha hecho Doncic con la selección ha sido algo para la historia. Es un jugador que me gusta mucho, tiene desparpajo y en las grandes citas se crece aún más. A mí, particularmente no se me da mal el baloncesto, tenemos una sala en la Ciudad Deportiva y jugamos de vez en cuando", bromeó.