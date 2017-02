Asier Garitano: "Estamos preparados para encontrarnos al mejor Valencia"

El entrenador del CD Leganés, Asier Garitano, dijo que su equipo está "preparado" para enfrentarse "al mejor Valencia", que está "jugando francamente bien", este martes en Mestalla (21.30 horas) después de arrancar una victoria ante el RC Deportivo (4-0) tras once jornadas sin ganar en LaLiga Santander, motivo por el cual el equipo llega "contento".

"Me espero al mejor Valencia. Contra nosotros siempre ha jugado bastante bien. No es sencillo para ellos estar ahí, pero creo que no tiene nada que ver el último mes con lo que les estaba ocurriendo antes. Ahora están jugando francamente bien, ganaron al Athletic y el Real Madrid en casa. El el partido de Vitoria igual se les hizo un poco largo el último cuarto de hora y les costó un poco en el aspecto físico. Pero estamos preparados para encontrarnos al mejor Valencia", apuntó este lunes en sala de prensa sobre su rival.

Garitano afirmó que el equipo llega "contento" tras lograr la goleada en Butarque frente al Depor, una victoria que "hacía falta". "El equipo por lo menos llega contento después de una victoria tras algunos meses sin ganar. Nos hacía falta, pero tenemos poco tiempo para disfrutarlo porque mañana volvemos a competir contra un equipo como el Valencia y a ver si somos capaces de darle continuidad a lo que estamos haciendo y somos capaces de sacar puntos", dijo.

El club madrileño tendrá poco más de dos días para preparar dicha cita liguera, y el técnico 'pepinero' ha apuntado que "no son muchas", ya que no están "habituados" a jugar a ese ritmo de partidos. "48 horas no son muchas para preparar otro partido, y más para equipos como nosotros que no estamos habituados a jugar sábados, martes y sábados. Pero cuando ganas es todo más sencillo. Hemos intentado trabajar con la idea de lo que queremos hacer allí en Valencia y mostrando la misma intensidad", manifestó.

SE REEDITA EL DUELO DE COPA

El Leganés ya jugó contra el equipo de Voro esta temporada en la Copa del Rey en dos partidos que terminaron con dos victorias para los 'ches'. También en la primera vuelta de LaLiga cayeron derrotados frente a ellos. "Ahora llegamos diferente, tenemos más gente que aquel día de Copa, que tuvimos problemas para confeccionar el equipo. Ya con eso estoy bastante más tranquilo y esperando jugar mañana otro gran partido. Sabemos lo difícil que es. Hemos jugado tres partidos contra el Valencia y no hemos sido capaces de sacarle nada", apuntó.

Finalmente, Garitano sugirió que no hará muchos cambios respecto al once inicial que sacó ante el FC Barcelona y el Depor. "Se dio así. Buscamos ese partido con el Barça y lo hicimos bastante bien. Tuvimos el problema de Alberto -Bueno- para jugar con el Depor, le quisimos dar continuidad pero cambiamos sobre todo la posición de Gabri -Pires-, pero el resto fue igual. Ahora es lo mismo, buscaremos repetir la misma idea para contrarrestar todo lo que tienen y poder hacerles daño", concluyó.