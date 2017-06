Aspas: "He hecho méritos para tener oportunidades en la selección"

El jugador del Celta de Vigo y de la selección española Iago Aspas aseguró que ha hecho "méritos" durante la pasada temporada "para tener oportunidades" en el combinado nacional, por lo que intentará "demostrarle al míster", Julen Lopetegui, su compromiso total en los próximos encuentros frente a Colombia y Macedonia.

"No es fácil obtener la confianza del míster cuando hay muchísimos compañeros que lo vienen haciendo muy bien, pero he tenido la ocasión de venir anteriormente, ya me conoce, y eso es un punto a mi favor", indicó el delantero gallego este martes en declaraciones a BeIN SPORTS recogidas por Europa Press.