El Atlético de Madrid denuncia ante la FIFA al FC Barcelona por los contactos para fichar a Griezmann

El Atlético de Madrid ha denunciado este martes ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) al FC Barcelona por los "contactos reiterados" que, según él, ha mantenido con el entorno y el propio delantero francés del club rojiblanco, Antoine Griezmann, para ficharle la próxima temporada, confirmaron a Europa Press fuentes del conjunto madrileño.

En la denuncia presentada por el club rojiblanco "no se pide sanción alguna" para el FC Barcelona, sino que cesen los continuos contactos de los azulgrana para el fichaje de Antoine Griezmann, al que consideran un "jugador relevante" de la plantilla. "Este verano el Barcelona nos hizo una consulta para el fichaje de Griezmann y la respuesta fue que no", apuntaron las mismas fuentes.

Sin embargo, desde el cierre del mercado estival los contactos no han cesado, según el Atlético, con el entorno y el propio jugador francés, cuya fichaje por el FC Barcelona se descartó para no asumir una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. "El Atlético le ha afeado la conducta del Barça, pero no han cejado en su empeño", denuncian desde el Atlético.