El Atlético de Madrid viajará a Granada sin Gameiro, Torres y Gabi

El delantero francés del Atlético de Madrid Kevin Gameiro sufre unas molestias musculares en el abdomen que le han dejado fuera de la lista de convocados para jugar este sábado en Granada, donde las numerosas bajas han obligado a Diego Pablo Simeone a recurrir a Alessio Cerci y al canterano Nicolás Schiappacasse.

"Kevin no va a ser de la partida, no se siente bien y no está en condiciones de afrontar un partido tan importante. Fernando (Torres) está en su camino de recuperación y con Gabi nos hemos encontrado en una situación inesperada", resumió Simeone en rueda de prensa, que espera que el de Fuenlabrada ya vuelva para el choque del miércoles ante el Bayer Leverkusen tras su fuerte golpe en la cabeza con Alex Bergantiños.

El club detalló a través de un parte médico que Gameiro sufre unas molestias musculares en el recto anterior del abdomen izquierdo que no le permiten entrenar con normalidad, por lo que seguirá tratamiento de fisioterapia y trabajo alternativo.

Con las bajas ya conocidas de Tiago Mendes y Augusto Fernández, el 'Cholo' tiene un total de cinco ausencias para viajar a Granada, lo que le ha obligado a citar a Cerci, que no entraba en una lista liguera desde 2014, y al joven delantero de 18 años Schiappacasse.

La lista completa de convocados está formada por Moyá, Oblak, Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Giménez, Koke, Saúl, Carrasco, Cerci, Thomas, Gaitán, Griezmann, Correa y Schiappacasse.