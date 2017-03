El Atlético resuelve el pase ante el Bayer (0-0) y toma por costumbre estar en cuartos

El Atlético es, una vez más, uno de los ocho mejores equipos de la Champions. Los rojiblancos solventaron el partido de vuelta ante el Bayer Leverkusen con mucho oficio y no le dio la más mínima posibilidad al conjunto alemán. Simeone ha hecho que el Atlético se acostumbre a estar entre los ocho mejores de Europa por méritos propios. Una labor inmensa y que no hay que minimizar porque ya sea habitual.

Simeone no se lo quería tomar como un trámite, pero todo invitaba a que así fuera. El 2-4 del partido de ida en Alemania, dejaba al Atlético con pie y medio en cuartos de final, y así fue tras los 90 minutos en el Vicente Calderón. Sin Filipe Luis y Gabi, que provocaron la tarjeta para pasar limpios a cuartos, el argentino sacó un equipo de garantías, para no relajarse. Y lo consiguió.

Ni lo habituales rezos de Chicharito al inicio de cada partido funcionaron. El Atlético salió con intensidad, con una presión alta, y con ganas de abrir el marcador. Correa pudo hacer el primero pero su disparo dentro del área golpeó en la defensa alemana. El Atlético no perdía su sitio en el campo y creaba peligro a Leno, aunque no demasiado. La intensidad de Godín no permitía un segundo de relax a los rojiblancos. Si el capitán se emplea a fondo, los demás también. El Atlético controlaba el partido y jugaba con el resultado ante el Leverkusen.

El Bayer nunca se creyó que podía remontar y el Atlético se dio cuenta. Correa volvió a tenerla con una gran pase de Griezmann que le dejó solo ante Leno. El delantero golpeó al palo corto y el portero la despejó a córner. Koke también pudo hacer el primero con un gran tiro desde fuera, pero Leno demostró que es el mejor jugador del Leverkusen y no permitió que se moviera el marcador antes del descanso.

El Atlético lo tenía hecho. Lo único que le quedaba por celebrar al Vicente Calderón era el regreso de Fernando Torres tras el susto que se dio en Riazor cuando perdió el conocimiento. La ovación fue espectacular cuando saltó a calentar. Simeone prefirió no contar con él, y dejó su regreso al terreno de juego para otro día. Pero antes, si Leno se había lucido en la primera parte, Oblak no quiso ser menos y el esloveno apareció con dos paradas de escándalo en dos tiros a bocajarro.

El Atlético está otro año más entre los ocho mejores de Europa, y esta vez lo hizo sin sufrir. Sin sobresaltos. Los de Simeone cierran el trío español en el bombo de los cuartos de final de la Champions este viernes en Nyón.