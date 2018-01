Aubameyang regresa a los entrenamientos del Dortmund tras su sanción disciplinaria

El delantero del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang regresó este lunes a los entrenamientos del equipo después de quedarse fuera de la convocatoria del partido del domingo ante el Wolfsburgo por "razones disciplinarias".

"Eso me lleva a creer que el actual momento no es tan importante para él y que no está tan concentrado. En tal caso, creo que tiene que haber consecuencias", explicó el técnico, que dijo que Aubameyang "indicó brevemente que había olvidado" la reunión del equipo, "pero todos sabemos que ese no es el caso". El director deportivo del BVB, Michael Zorc, aseguró que el delantero será multado por la reunión del equipo que se perdió.