Azpilicueta: "La temporada ha sido fantástica y me ha servido para estar con España"

El internacional español César Azpilicueta reconoció la "temporada fantástica" que ha vivido con el Chelsea y que le ha "servido para estar" con la selección, donde los de Julen Lopetegui afrontan en las próximas semanas un amistoso ante Colombia y un "importante" duelo de clasificación para el Mundial de Rusia ante Macedonia.

"Yo he jugado casi toda la temporada de central, me ha servido para crecer, aprender automatismos y para mí la temporada ha sido fantástica. Eso me ha servido para estar aquí, porque el nivel que tenemos en España es tremendo", afirmó.