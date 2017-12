Bakambu y Andrés Fernández, bajas en una convocatoria del Villarreal plagada de bajas

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, ha dado a conocer la lista de 18 futbolistas para el partido ante el RC Celta de Vigo en Balaídos (16.15 horas), en la que podrá contar con Carlos Bacca, ya recuperado de su lesión, mientras que Cédric Bakambu será baja por sanción y Andrés Fernández se recupera de su lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El delantero colombiano, que forzó para llegar al partido frente al Barça pero que fue baja, apunta al once titular, en un partido en que el Villarreal no podrá contar con uno de sus jugadores estrella, Cédric Bakambú. Además, Rabaseda, que fue expulsado ante el conjunto azulgrana, no podrá jugar ante el Celta y deja a Bacca como uno de los dos delanteros, junto al canterano, Mario González en la expedición del Villareal.