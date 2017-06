El exfutbolista del FC Barcelona José Mari Bakero, uno de los artífices de la primera Copa de Europa blaugrana hace ya 25 años en Wembley, ha asegurado este jueves que el equipo que luego entrenó Pep Guardilal "agrandó el 'Dream Team'", aunque "cada momento tiene su etapa" y que aquel logro "es un patrimonio tanto de los jugadores como de los aficionados".

Además, el piloto de MotoGP Aleix Espargaró, presente en el acto, también recuerda aquella mítica final con gol de Ronald Koeman en la prórroga. "Cuando se disputó la final de Wembley tenía tres años pero he visto la falta muchas veces y es de las más bonitas que he visto nunca. Es un orgulloso haber podido vivir la etapa después de Wembley porque es cuando más 'Champions' hemos ganado pero tengo un recuerdo espectacular", añadió.

Por otro lado, el catalán no se quiso pronunciar en qué equipo es mejor. "El Real Madrid contra la Juventus hizo una final muy buena y es de los mejores partidos que he visto, aunque el 'Dream Team' es mucho 'Dream Team', con un fútbol espectacular y no se puede comparar, ni tampoco con el Barça de Guardiola, son gustos. La distancia es insalvable y entiendo que haya gente le pueda gustar más el fútbol vertical", afirmó.