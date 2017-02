El Barça recalca que sólo tiene "detalles de cortesía" con los árbitros en el Camp Nou

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado este lunes que el club blaugrana sólo tiene "detalles de cortesía" con los árbitros que visitan el Camp Nou, con objetos de 'merchandising' y "no de valor", y que nunca lo hacen cuando juegan lejos de su feudo, aunque ha señalado respecto a que el Real Madrid lo haga como visitante que cada equipo "hace lo que cree conveniente".

"No sé qué se entiende por obsequio. Lo que tiene por costumbre el club, solo cuando juega como local, es tener un detalle de cortesía con los árbitros, algo de 'merchandising' y nada de valor. Solo cortesía. Pero sólo como locales, nunca como visitantes", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, comentó que ese detalle se ha hecho "siempre". "Muchos colegiados lo deben tener repetido. No entramos a valorar lo que haga otro equipo, solo hablamos de lo que hacemos nosotros. Lo hacemos de manera normal como acto de cortesía. Cada equipo hace lo que cree conveniente", recalcó.

De este modo quiso aparcar la polémica suscitada a raíz de las declaraciones del presidente del Villarreal, Fernando Roig, que desveló que la tripleta arbitral salió del Estadio de la Cerámica con bolsas del Real Madrid tras una actuación que fue muy criticada por el equipo castellonense, sobre todo por la señalización de un penalti por mano involuntaria de Bruno que fue inexistente.

Y de ahí que Vives pidiera de nuevo por boca de la Junta Directiva blaugrana que se implemente la tecnología en el fútbol para ayudar a los árbitros en todas las situaciones requeridas. "Algunas jugadas quedarían claras como aquellas manos de Bruno contra el Barça que él mismo reconocía que era penalti, o ese gol del Betis que hubiese podido suponer la victoria del Barça. No sé si ayer el penalti o no de Umtiti que se reclamó. Son jugadas complicadas en fracciones de segundo que son determinantes en un partido y en una competición", comentó.

"Insistimos en ayudar a los árbitros, pero sería importante que nos moviéramos en la línea de implementar medidas importantes para ayudar a minimizar el riesgo, porque errores siempre habrá. No nos podemos instalar en este esquema mental de si nos perjudican sólo a nosotros. Cuando hablamos de tecnologías para ayudar a los árbitros no pensamos solo en jugadas que nos puedan beneficiar, sino también perjudicar. Hablamos de medidas para favorecer el trabajo del árbitro, no porque nos sintamos perjudicados", argumentó al respecto.

Por otro lado, en cuanto a la posible denuncia del Comité Técnico de Árbitros a Gerard Piqué por expresar en Twitter su malestar por ese penalti señalado en contra del Villarreal y a favor del Real Madrid que favoreció la posterior remontada y triunfo del equipo blanco (2-3), aseguró que respetan la "libertad de expresión" de todos y, obviamente, también la de su jugador.

"No sabemos si se va a denunciar o no a Piqué. Hay una libertad de expresión que el deporte no puede ser ajeno a ello. Si hay algún estamento del club que quiere expresarse sobre cualquier circunstancia entendemos que es un acto de libertad democrática. Si hubiera una hipotética sanción, veríamos", apuntó respecto a una hipotética sanción y posterior defensa del club al jugador. "Gerard hizo un ejercicio de libertado de expresión. Entendemos que se expresa en términos respetuosos. Otra cosa sería faltarle al respeto a quien sea y entendemos que éste no es el caso", añadió.