El Barça encamina la eliminatoria (1-2) ante un Atlético de Madrid al que le faltó gol

El Barça deja encaminada la eliminatoria con goles de Suárez y Messi en una buena primera parte. El Atleti despertó en la segunda mitad y pese que disfrutó de numerosas ocasiones de gol en los último 10 minutos no logró el empate y tuvo que conformarse con el gol de Griezmann.

Atleti y Barça salieron al césped del Calderón con los dos onces previsibles: Luis Enrique salió con todo y Simeone apostó por Carrasco para acompañar a Griezmann arriba. Los rojiblancos presionaron en campo contrario desde el primer minuto pero el Barça supo controlar el balón y salir sin demasiada dificultad en los primeros minutos de partido. Un robo de Mascherano en el centro del campo dio origen al primer gol del partido en el minuto 6. Suárez cogió el balón, se fue de los dos defensas en una gran carrera y acabó definiendo con gran calidad para abrir el marcador.

El Atlético de Madrid no bajó los brazos, todo lo contrario, reaccionó y aumentó la presión para originar varias ocasiones de peligro. Durante unos minutos no dejó al Barça salir de su propio campo pero poco a poco los de Luis Enrique consiguieron igualar el juego con salidas a la contra que llevaban peligro. Una de ellas muy clara y protagonizada por la MSN: Neymar se la dio a Suárez que no chutó para dársela a Messi que llegaba desde atrás pero el brasileño la tocó y la defensa rojiblanca consiguió despejarla.

Un balón largo de Cillessen fue el origen del segundo gol del Barça. El meta sorprendió sacando en largo para Suárez un balón que acabó en los pies de Messi que desde el borde del área sacó un tiro perfecto con su zurda directo a las redes de la portería. El partido se puso muy cuesta arriba para el Atleti que no supo aprovechar una falta en el borde del área culé.

Los de Simeone no se rindieron y se fueron en busca del gol aunque les costó originar peligro. Al Atleti no le salía nada aunque a punto estuvo de sorprender: Koke lo intentó con un tiro desde el borde del área que se fue por encima del larguero. Sin ninguna otra ocasión clara de gol se llegó al descanso.

Simeone dejó claras sus intenciones en la segunda parte dejando una defensa de tres al cambiar a Vrsaljko por Fernando Torres. Un robo del propio Torres originó una ocasión muy clara de gol para Gabi que tiró dentro del área pero Jordi Alba estuvo muy atento para mandarla a córner. El Atleti subió la intensidad y el Barça la bajó por lo que en los primeros compases de los segundos 45 minutos el equipo colchonero disfrutó de ocasiones de peligro que no llegaron a culminar.

El Barça necesitaba controlar el partido con la posesión del balón y Luis Enrique sacó a Denis Suárez por Rakitic para dar frescura al equipo. Simeone quitó a Saúl y metió a Nico Gaitán para irse todavía más al ataque. Nada más producirse el cambio llegó el gol del Atleti. Sacaron muy rápido una falta en tres cuartos de campo para que Godín se la dejase en la cabeza a Griezmann que remató solo para recortar distancias. El francés estuvo a punto de hacer el segundo gracias a un pase de Filipe Luis al área pequeña pero Cillessen logró sacar el balón.

El conjunto colchonero se metió de lleno en el partido robando el balón y terminando las ocasiones de peligro en la portería rival. Carrasco lo intentó de chilena pero el balón se fue por encima del travesaño. El belga fue el tercer cambio del Atleti que salió para qué entrase Gameiro.

Los de Lucho no conseguían hacerse con el control del balón y Luis Enrique metió a Rafinha por André Gomes para intentar tener la posesión. Moyá salvó el tercero con una gran mano a una falta tirada por Messi que se colaba por la escuadra. El cansancio se empezó a notar en las piernas de los rojiblancos que bajaron la intensidad de la presión.

Gameiro pudo hacer el empate gracias a una gran asistencia de Griezmann pero el francés no logró conectar el tiró. Torres también estuvo a punto de hacer el segundo del Atleti hasta en dos ocasiones: un remate de espuela qué se fue rozando el palo y un tiro desde el borde del área que salió muy pegado a la portería.

Las ocasiones de gol del Atleti se sucedían una tras otra mientras el Barça miraba al reloj. Los de SImeone no consiguieron el gol del empate y el conjunto culé deja encaminada la eliminatoria aunque no deberá relajarse en el Camp Nou.