Bauza: "Me pone contento el nivel de Di María"

El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, dijo este viernes que le pone "contento el nivel de Ángel Di María", especialmente tras su gran actuación en la Liga de Campeones, donde hizo dos goles al FC Barcelona en la ida de los octavos de final, que sirvieron para que el PSG encarrilara la eliminatoria, y añadió que el 'fideo' "va a seguir demostrando su valía".

"Di María en su equipo viene mostrando ese nivel. Contra el Barça primero jugó por la derecha y después fue al medio. Hizo dos goles y un gran partido ante Barcelona. Me pone contento su nivel. Es un jugador ya consagrado. Hizo un gran partido y va a seguir demostrando su valía", afirmó el técnico, que realizó una gira por Europa para observar a los jugadores pensando en la doble fecha de la eliminatoria sudamericana ante Chile y Bolivia para el Mundial 2018.

La labor de Bauza al frente de la 'albiceleste' está siendo muy criticada en su país por el flojo nivel del equipo, que ocupa el quinto lugar en la eliminatoria. En su visita a los países europeos, el seleccionador se reunió, entre otros, con el técnico del Manchester United, José Mourinho.

"Con Mourinho hablamos de fútbol, de Rojo y Romero. Mourinho lo tiene en un gran concepto a Rojo y lo hace jugar de central y no me preocupa mientras juegue. Lo que sí esperamos es que Romero tenga más oportunidades. Las veces que le toca entrar, Mou confía en él y lo ha hecho bien. Me parece que va a tener más oportunidades", apuntó. Días atrás, Bauza dijo que Romero podía perder su puesto como titular en la selección si no tenía continuidad en su club.

Finalmente, confesó haber hablado con Mauro Icardi, que por ahora no ha sido convocado con la selección, pero no le cierra la puerta. "Estuvimos con Icardi y charlamos de fútbol y le dije que por ahora no será convocado pero en cualquier momento sí", dijo Bauza.