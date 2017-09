Benedito emprende la moción de censura: "Es un reto enorme, creo que lo podemos hacer"

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito ha acudido este viernes a las oficinas del club para emprender una moción de censura contra la actual Junta Directiva y el presidente, Josep Maria Bartomeu, en un "reto enorme" que no obstante cree que puede llevar a cabo con éxito, aunque para ello deba recoger 16.570 firmas en 14 días hábiles una vez recoja las papeletas.

"Era un trámite sencillo. Con este escrito activamos la tercera moción de censura de la historia del Barça, ya está activado", afirmó Benedito, si bien no se podrá votar dicha cesión si no consigue las 16.570 firmas hábiles de socios del club en un periodo de 14 días hábiles. Para Benedito, los sábados no contaría como tal, pero para el club, sí.