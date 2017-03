Bergara (Real Sociedad): "El rendimiento del equipo ha sido altísimo"

El centrocampista de la Real Sociedad Markel Bergara ha comentado este miércoles que el rendimiento del conjunto vasco esta temporada "ha sido altísimo", especialmente en sus partidos "fuera de casa" como el que disputarán este sábado ante un "competitivo" Alavés, y en el que desea "contar con minutos" después de estar en el dique seco los últimos cuatro meses.

"Estos cuatro meses han sido muy buenos. El rendimiento del equipo ha sido altísimo y soy de los que piensan que cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas. Conozco las complicaciones y sé que va a ser difícil simplemente contar con minutos. Pero motivado estoy y no voy a bajar los brazos", indicó el jugador una vez superada su lesión de tobillo.

"Físicamente llevo dos o tres semanas entrenando con normalidad con el grupo. Llevo mucho tiempo parado y no sé decir del todo cómo estoy físicamente, pero las piernas me están respondiendo bien, no siento dolor y estoy con ganas e ilusión de jugar. Pero no es una decisión mía", reconoció Bergara, quien ya fue convocado en los dos últimos partidos ligueros.

El centrocampista de Elgóibar tendrá este sábado una nueva oportunidad de contar para Eusebio en el duelo en Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés. "Es un equipo muy competitivo. En todos los partidos está siempre muy metido. Es difícil marcarle y eso te genera que en cualquier momento metiéndote un gol se acerquen a la victoria. Ningún equipo se siente cómodo jugando contra ellos. Esa es su mayor virtud", afirmó.

A favor del conjunto 'txuri-urdin', su gran estado de forma lejos de Anoeta con tres victorias en sus últimas tres salidas (Espanyol, Las Palmas y Betis). "Los números fuera de casa este año están siendo muy buenos. Años atrás recuerdo que éramos muy fuertes en casa y teníamos la problemática de no conseguir victorias fuera. Este año es al contrario, fuera estamos siendo muy fuertes. Ojalá me hagáis esta pregunta dentro de tres semanas", finalizó.