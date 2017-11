Berizzo: "Me encuentro bien, no quiero ser el foco de atención"

EUROPA PRESS

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, ha asegurado que se encuentra "bien" tras anunciar que padece cáncer de próstata y ha señalado que no quiere ser "el foco de atención" por ello, y ha agradecido a todo el mundo el "cariño" y la "confianza" que le han manifestado tras dar a conocer la noticia.

"Me encuentro bien. Entiendo que tengo que prestarle atención. Es una cosa que me cuesta, nunca pienso en mí, y menos en una situación así, no quiero ser el foco de atención por ningún motivo y mucho menos por este. Me pondré a las órdenes de los médicos. El partido de mañana lo encararé como todos y después, en la semana, me meteré de lleno en solucionar este tema", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas).

En este sentido, pidió que su enfermedad se mantenga en el ámbito privado. "No soy una persona a la que le guste hablar de sí mismo ni victimizarme en una situación así. Es un contratiempo que hay que solucionar, como mucha gente atraviesa, y yo soy uno más. Tengo un trabajo especial, soy una persona pública, pero hay cuestiones que prefiero resolver en la intimidad, así que hablemos de fútbol", explicó.

Sin embargo, el técnico argentino tuvo palabras de agradecimiento para todos los que le han deseado lo mejor en estos momentos. "Quisiera agradecer todas las muestras de cariño, lo que pasó ayer en Balaídos, las declaraciones de mucha gente que conozco y que no conozco. Quisiera agradecer al Sevilla, a su presidente, al Consejo, a sus empleados, a mis jugadores, a la gente que trabaja conmigo el apoyo, el cariño, el respeto a mi trabajo y la confianza en mi trabajo respecto a este contratiempo que me obliga a prestarle atención", subrayó.

"Las muestras de cariño quiero devolverlas con un 'gracias' verdadero. Tengo la energía puesta en encararlo, en resolverlo y en estar pronto listo y comprometido con mi trabajo, que es lo que me encanta hacer y a lo que me debo. Quisiera agradecer al club la confianza en mí para imaginar un futuro juntos. Intentaré regresar lo antes que pueda para volver a pararme al lado del campo para ayudar a mis jugadores", continuó, afirmando que no quería "distraer la atención" del duelo ante el Liverpool y que por eso no lo anunció hasta el día siguiente.

Además, el de Cruz Alta negó que diese a conocer a los jugadores la noticia durante el descanso ante los ingleses, y aseguró que ya lo sabían de antes. "Les agradezco cómo jugaron una segunda parte emocionante. Me ha emocionado muchísimo cómo jugaron al fútbol, con el corazón por delante. Quisiera decir que yo en el entretiempo no apelé a una situación delicada como esta. Tengo el suficiente tacto para comprender que está en otro plano y sólo jugábamos un partido de fútbol. Se enteraron mucho antes", expresó.

"EL VILLARREAL NOS VA A EXIGIR MUCHO"

Sobre el duelo ante el conjunto castellonense, Berizzo reconoció que el empate ante el Liverpool (3-3), en el que remontaron un 0-3, les ha llenado "de energía". "Nos enfrentamos a un rival que juega muy bien al fútbol y que nos va a exigir mucho para conseguir un buen resultado. Es un equipo que ha cambiado su manera de jugar con respecto a lo que venía haciendo, ha pasado a un dibujo en el que ha encontrado comodidad, con atacantes peligrosos. Y parece repetitivo, pero el arma del balón juega un papel muy importante para conducir el partido, cuando lo tenemos somos un equipo totalmente diferente", apuntó.

Además, rememoró el ambiente del Sánchez-Pizjuán tras la remontada. "Estar donde estoy siendo parte de una mística que transforma nuestro estadio en una fortaleza es una sensación única. Mucho de lo que pasó el martes tiene que ver con la gente, que se emociona cuando su equipo juega así. En la segunda parte se honró de alguna manera a esa gente que quiere ver a su equipo jugar de esa forma. Cuando tu equipo juega como si tú estuvieras en el campo, entregándolo todo, la gente se transforma en un jugador más", aseveró.

El preparador sevillista se mostró contento con la marcha del equipo, pero pidió cautela. "Debemos seguir ganando partidos, pero vamos cumpliendo con solidez pasos importantes. La liga no termina en la jornada 13 y lo importante es que la nota final sea la que queremos. Que vayamos contestando preguntas bien y acabemos un examen de diez. Vamos posicionados en una situación expectante, ya jugamos fuera con nuestros rivales directos, que tendrán que venir a nuestra casa en la segunda vuelta, y nuestra posición es de sostener esa posición alta, seguir ganado partidos, resolviendo dificultades y llegar al tiempo de definiciones bien posicionados para poder acelerar", declaró.

Por otra parte, confirmó la ausencia de Simon Kjaer, con una sobrecarga en el abductor y al que no quiere exponer, mientras que la baja de N'Zonzi se debe a una "decisión técnica". "He imaginado un equipo diferente, con futbolistas que cumplen o imaginan el partido como yo lo imagino. Siempre elijo lo mejor para nuestro equipo y escojo a los futbolistas para ganar. Y en este caso he pensado que es lo mejor", indicó.

Por último, destacó la actuación de Ever Banega y Franco Vázquez ante los 'reds'. "La actuación de futbolistas como ellos dieron la vuelta al partido, transformaron al Liverpool en un equipo totalmente defensivo y contagiaron el ir hacia delante. Debíamos jugar con muchísima más tensión y la readaptación táctica tuvo su influencia. El 'Mudo' otorgó muchísimos balones al ataque y nuestro rival apenas cruzó la mitad del campo. No le remontamos tres goles a un rival que se había puesto por delante por casualidad, sino a un equipo que realmente juega muy bien y eso tiene un valor elevado", concluyó.