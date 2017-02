Berizzo: "El esfuerzo y compromiso de mis jugadores merece que sientan una final"

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, mostró su deseo de poder alcanzar la final de la Copa del Rey porque "el esfuerzo y compromiso" de sus jugadores así lo merece, pero antes deberán eliminar a un Deportivo Alavés "sólido, difícil y compacto".

"Lo que ha pasado en mi etapa de jugador nada tiene que ver con la de entrenador. Por lo que quisiera volver a una final es por mis jugadores, tanto esfuerzo y compromiso se merece experimentar el sentir una final", señaló Berizzo, que disputó con el Celta la final perdida de Copa de 2001 ante el Zaragoza.

De cara a esta semifinal, el técnico ve a su equipo "calmado". "Siempre estuvo muy centrado y siempre de puertas para dentro se ha preparado mentalmente para la competición. Somos muy competitivos y ninguna noticia nos ha descentrado", expresó.

El 'Toto' reconoció que la "trascendencia" del choque es el "de jugar las semifinales no el rival" y espera que los suyos sigan creciendo como en la anterior eliminatoria. "Hicimos dos partidos muy inteligentes y maduros ante el Real Madrid. El equipo se comportó con solidez y eso es un gran síntoma", elogió.

Berizzo, que considera que el estado del césped de Balaídos "es un problema para el juego y para defender", advirtió que ante los de Mauricio Pellegrino "es tan importante no encajar como marcar", pero que sobre todo quiere que sean fieles a un "plan de partido que tiene que ver" con lo que hicieron en el Santiago Bernabéu e "imaginar que esto acaba en Vitoria dentro de siete días".

Por ello, pidió tener "equilibrio, paciencia". "Somos un equipo volcado en ataque que asume la posesión de la pelota y para tenerla hay que recuperarla. A veces elegimos dónde recuperarla, intentaremos seguir apretando lo más arriba", comentó.

"Es importante no recibir, ¿pero cuándo no? El valor del gol como visitante es importante por el planteamiento del segundo partido, pero uno no imagina un partido solo defendiendo o solo atacando, dependiendo de como defiendas tus posibilidades de ataque mejoran", agregó el argentino.

Berizzo apuntó que el Alavés es "un equipo sólido, difícil, compacto". "Tendremos que usar el balón con mucho acierto y ganar el partido con posesión y paciencia y usando nuestra velocidad en ataque tan característica", admitió.

Además, hizo hincapié en el "contraataque y velocidad" de los jugadores 'babazorros' y el "desdoble de sus laterales" como aspectos a tener en cuenta. "El Alavés ha encontrado su manera de jugar. Es solidario y siempre está muy bien posicionado. Todos los partidos los juegan muy parecidos y lo espero similar al de Liga", indicó en relación a la ajustada victoria por 1-0 de principios de año.

"ASPAS HA ENCONTRADO SU LUGAR EN EL MUNDO"

Para este partido, podrá contar con Daniel Wass, que "se ha recuperado muy bien" de su lesión en el hombro de hace una semana y que está "listo para jugar". "Sus molestias en el hombro han remitido y no le han impedido entrenar para nada, así que cuento con él", confirmó.

El exdefensa se deshizo en elogios hacia Iago Aspas, "no por lo que hace en ataque sino por su implicación en defensa y en la circulación", "Si no marcase sería también muy importante", subrayó. "Ha encontrado su lugar en el mundo con su regreso. Es un líder positivo, un espejo para muchos jóvenes y lo ha asumido a la perfección, ha encontrado una estabilidad personal y emocional", remarcó del de Moaña.

Finalmente, Berizzo consideró que el fichaje de Hjulsager es tanto "ideal" para el sistema del equipo como para el propio jugador. "Teníamos el lugar del '10' cubierto con Jozabed y Wass y decidimos reforzarnos en la banda derecha. Las contrataciones han sido bien elegidas, con un perfil parecido al equipo que somos", sentenció.