Berizzo lamenta el horario ante el Eibar: "A veces los protagonistas son los menos escuchados"

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, se ha mostrado crítico con la hora del partido de este sábado ante el Eibar (18.30) porque hará "mucho calor y el partido perderá ritmo", lamentando que "a veces los protagonistas son los menos escuchados" en este tipo de cuestiones, antes de encarar la tercera jornada de liga.

"A las seis y media de la tarde en Sevilla hace mucho calor y el partido perderá ritmo. No sólo se verá afectado el jugador sino también el espectador, que quiere un partido de ida y vuelta. A veces los protagonistas son los menos escuchados cuando deberían ser los más. No creo que llegue al límite de que pueda pasar algo porque no se jugaría si fuese así, pero en condiciones climatológicas normales el fútbol es más agradable de jugar y por ende de ver", alertó Berizzo en rueda de prensa.