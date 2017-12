Berizzo: "Nunca me he sentido mal en realidad, pero estoy contento de volver con el equipo"

El técnico el Sevilla, Eduardo Berizzo, se mostró "contento" por "volver con el equipo después de serias dificultades", tras ser operado hace dos semanas de un cáncer de próstata, reapareciendo este viernes con su equipo en el empate sin goles ante el Levante, donde los suyos pusieron "más ganas que fútbol".

"Nunca me he sentido mal en realidad, pero después de serias dificultades, al fin contento de volver a estar con el equipo. Había que estar, veníamos de una derrota y hoy tal vez hemos estado sin fútbol, con más ganas que fútbol, aunque no pudimos ganarlo. Pero hay que seguir", indicó tras el duelo de la jornada 16 de LaLiga Santander.