Boateng, en su despedida de la UD Las Palmas: "Es una decisión personal, no deportiva"

El delantero ghanés Kevin-Prince Boateng ha asegurado, tras anunciarse este miércoles la rescisión de su contrato con la UD Las Palmas, que su salida se debe a "una decisión personal" relacionada con su familia y "no deportiva", después de haber firmado una gran primera temporada en el conjunto canario tras la que renovó por tres campañas.

"Es un día muy difícil para mí. Toda la gente me pregunta por qué no quiero jugar más en la UD Las Palmas. Yo les digo que es una decisión personal, porque echo de menos a mi familia. No es una decisión deportiva", reconoció el futbolista entre lágrimas en la comparecencia de prensa de su despedida como jugador del conjunto grancanario.

"Para un padre es muy difícil tener tan lejos a su hijo y a su esposa. Lo primero es la familia", admitió emocionado el ghanés, que mencionó que ya había comunicado al presidente su irrevocable decisión la semana pasada. "El presidente me ha tratado como su hijo desde que llegué aquí y algún día espero volver a este club que tan bien me trató", deseó Boateng.

El ex del AC Milan llegó el verano pasado a Gran Canaria y en su primera temporada disputó un total de 28 encuentros de Liga y uno de Copa del Rey en los que anotó 10 goles. "Me llevo amor de esta afición, aunque algunos me odiarán ahora. He pasado un año muy bonito en este club y el cariño de los aficionados siepre lo he sentido en la calle", dijo.