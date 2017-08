Bonucci: "Debemos luchar duro contra España, Ramos es el mejor defensa del mundo"

El defensa internacional del Milan Leonardo Bonucci se declaró preparado para "luchar duro" contra España en el partido de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018, que se disputa este sábado en el Bernabéu, y expresó su admiración por el central del Real Madrid Sergio Ramos, según él "el mejor defensa del mundo".

Bonucci se declaró convencido de que pueden derrotar a los de Lopetegui. "Contra España hemos demostrado que podemos ganarle. No les tenemos miedo, aunque obviamente hay respeto. Somos conscientes de nuestras armas y sabemos cómo emplearlas Obviamente, si ganamos en Madrid y luego no lo hacemos contra Israel las cosas no cambiarán mucho en términos de calificación, pero soy optimista", analizó.