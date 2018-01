Bordalás: "Vamos a plantear un partido serio y ordenado a nivel defensivo"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, aseguró que van a plantear "un partido serio y ordenado a nivel defensivo" en el partido que les enfrentará este sábado (13 horas) al Atlético de Madrid, además de asegurar que no tienen motivos para preocuparse por una posible de su portero Vicente Guaita en este mercado invernal.

Según el míster getafense no deben preocuparse. "Guaita es un jugador muy importante para nosotros. Él tiene contrato con el Getafe y no hay motivo para preocuparse", añadió en este sentido antes de ser cuestionado por Flamini, el exjugador del Arsenal que se entrenó esta semana con el cuadro madrileño. "Se acordó que viniera dos días a entrenar con nosotros y no descartamos ninguna posibilidad", agregó.