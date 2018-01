Bordalás: "La pegada ha sido determinante"

El entrenador de Getafe, José Bordalás, lamentó la falta de "pegada" en la derrota de su equipo en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid (2-0), en un encuentro en el que destacó que sus rivales aprovecharon dos pérdidas para decidir el partido perteneciente a la decimoctava jornada de LaLiga Santander.

"La pegada ha sido determinante. Nos temblaron las piernas y no se ha podido. Es ha sido determinante. Entramos bien, pero en una pérdida nos han golpeado. Confiábamos en el segundo tiempo poder empatar y dar un paso adelante. Nos ha penalizado otra pérdida y no se ha podido", comentó en la rueda de prensa posterior al duelo.

"El Atlético es muy complicado de ganar con resultado favorable. Son muy ordenados y trabajan bien. Se ordenaron bien y estuvieron juntos e intensos. Es muy difícil darle la vuelta a un partido al Atlético. Lo hemos intentado, pero el segundo gol nos sacó del partido. No hemos bajado los brazos pero quedamos tocados anímicamente", explicó.

"Ha habido demasiada tensión. Nosotros no fuimos protagonistas en esa crispación. Han sido los jugadores del Atleti y el árbitro. Hemos tenido un buen comportamiento y hemos competido bien contra un grandísimo equipo", añadió.

Por último, Bordalás indicó que la suplencia de Vicente Guaita en la portería y la presencia de Emiliano Martínez se debió a un asunto "médico", alegando no tener "ni idea" de una posible salida del guardameta en el mercado de invierno. "Guaita tenía molestias y no estaba en condiciones para jugar. Era un tema médico. Tiene contrato y el club es el que se tiene que pronunciar sobre una posible salida. Yo no tengo ni idea", finalizó.