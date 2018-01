Bordalás y la salida de Guaita: "Lo que no vamos a hacer va a ser debilitarnos"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, no desveló si podrá contar con Vicente Guaita este viernes ante el Málaga, pero, respecto al futuro del valenciano, dejó claro que el presidente Ángel Torres les ha dicho que estén "tranquilos" y que no piensan en debilitarse permitiendo la salida del portero.

"Guaita se ha incorporado con el grupo esta semana. No he hablado con Javier Barbero (entrenador de porteros) porque estaban trabajando y aún no sabemos sin finalmente podremos contar con él. Queda un entrenamiento y el viernes lo sabremos con seguridad", expresó Bordalás en rueda de prensa,