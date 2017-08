El Borussia Dortmund reitera que dejará marchar a Dembélé si se "cumplen" sus condiciones

El director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, insistió este domingo en que su club mantiene sus condiciones para permitir la salida del extremo francés Ousmane Dembélé, pretendido por el FC Barcelona.

Zorc aclaró que Dembélé podrá volver al equipo si el fichaje no se concreta antes del 1 de septiembre. "La decisión no se tomará el último día del periodo de transferencias sino antes. La situación es difícil (...) Como club no tenemos alternativa. Por ello hay solo una vía, la de ser consecuentes", indicó.