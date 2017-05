Del Bosque: "La final es el momento de los equipos por encima de las individualidades"

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque recalcó que espera este sábado una "final muy bonita" de la Liga de Campeones, repetición de la de 1998, en su opinión "la más emotiva" que recuerda para el conjunto blanco, y advirtió que en el Millenium de Cardiff será "el momento de los equipos por encima de las individualidades".

El salmantino cree que ambos finalistas "pueden ganar". "Son equipos muy fuertes, distintos, con cualidades para ser campeón", admitió. "Creo que es el mejor Real Madrid que hemos visto siempre, con una plantilla muy extensa, muy buena y muy complicada de manejar para un entrenador, que lo ha hecho muy bien y que no me sorprende que lo haya hecho, está en buenas manos", añadió.

Por otro lado, Del Bosque no quiso opinar sobre si debe jugar Isco o Gareth Bale. "Yo he tenido que tomar decisiones hasta hace muy poco y las he tomado, ahora ya que las tome otro. No conozco la realidad de la situación y sería una opinión que no tiene ningún valor", zanjó.