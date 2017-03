Brasanac: "Merecemos más puntos de los que hemos conseguido"

El jugador del Real Betis Balompié Darko Brasanac señaló que el equipo verdiblanco merece "más puntos" de los que han conseguido hasta ahora en LaLiga Santander (31 puntos) y destacó estar en un momento "perfecto" de su carrera a lo que solo añadiría ganar "más partidos".

"Ya dije antes que estaba muy contento, pero ahora todo es perfecto. Estoy contento con los partidos que hemos jugado. Creo que merecemos más puntos de los que hemos conseguido", indicó en una entrevista concedida a Betis TV.

El Betis actualmente es decimotercero en la clasificación y el serbio tiene "claro" que necesitan ganar dos o tres partidos seguidos para dejar lejos los puestos de descenso. "Hemos merecido cuatro o cinco puntos más de los que tenemos y si los tuviéramos estaríamos cerca del objetivo. Tenemos diez partidos antes del final. Será difícil, pero podemos conseguir quedar los décimos", matizó.

Respecto a su adaptación en el equipo, indicó estar "contento" con sus partidos. "Tener minutos es muy importante, tanto para mí como para mis compañeros. Creo que en el futuro puedo jugar mejor que ahora", comentó el centrocampista serbio.

Brasanac se siente "importante" y está contento con su "puesto" en el equipo. "Tengo confianza en mí mismo. También el cuerpo técnico me ha mostrado su confianza, al igual que otros jugadores. Yo también confío mucho en ellos. Para mí, en este momento es todo perfecto. Tengo un bebé, mi mujer está también muy contenta, la ciudad es perfecta. Solo necesito más partidos en los que ganemos", apuntó.

"Todos los jugadores pueden mejorar y yo también. Todavía no hemos conseguido dos o tres victorias seguidas. Cuando ganemos dos o tres partidos yo, y todos los jugadores, tendremos más confianza y jugaremos mejor. Tenemos que intentar conseguir esas dos o tres victorias seguidas", añadió.

"CEBALLOS Y PARDO TIENEN MUCHA CALIDAD"

Para el centrocampista internacional, jugar con Dani Cebalos y Rubén Pardo es "fácil". "Tenemos mucha calidad. Tenemos que jugar como entrenamos. En los entrenamientos es más fácil, claro, pero lo hacemos muy bien y tenemos que intentar todo lo que hacemos en los entrenamientos en los partidos. Creo que podemos hacerlo", apuntó.

El pasado sábado ganaron con solvencia a Osasuna, aunque antes habían sufrido dos derrotas ante Real Madrid y Real Sociedad a pesar de que jugaron "muy bien". "Creo que en los últimos seis partidos hemos estado muy bien. Contra el Deportivo, penalti en el último minuto. Tenemos que intentar una y otra vez hacer las cosas como contra Osasuna o el Real Madrid y así podremos ganar más partidos", explicó.

EL PENALTI A KEYLOR: "EL ÁRBITRO RECONOCIÓ QUE SE HABÍA EQUIVOCADO"

Además, respecto al partido en el Santiago Bernabéu dónde perdieron 2-1 y hubo la polémica jugada con el portero del Real Madrid Keylor Navas, confesó que le "sorprendió mucho" la decisión del árbitro. "Era una ocasión clarísima de gol. Yo no toqué el balón pero iba hacia adelante y era clarísima. El árbitro me dijo al descanso y al final del partido que tengo razón y reconoció que se había equivocado. Todavía me duele un poco el golpe después de dos semanas", indicó.

"Estoy acostumbrado porque cuando estaba en el Partizán nos pasaban muchas jugadas así, extrañas. Pero soy una persona que suele mantener la calma sobre el campo porque no quiero que me saquen amarillas por protestar a los árbitros o por discutir con otros jugadores. Dos minutos después de la falta me he olvidado de la jugada porque quedaban todavía 70 minutos por jugar en el Bernabéu", añadió.

Brasanac señaló que quiere quedarse en el Betis "todo el tiempo que pueda". "Por mí y por mi familia también. A ellos les gusta mucha la ciudad y la gente de aquí. Tengo contrato hasta 2021 y quiero quedarme aquí hasta entonces e incluso más tiempo si se puede. Jugar en esta liga contra equipos muy difíciles y jugadores de mucha calidad, vivir en esta ciudad, es perfecto. Si hubiera podido elegir antes de venir al Betis, no podría haber elegido mejor", subrayó.