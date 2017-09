Buffon: "Salir del Bernabéu con un buen resultado será una inyección de confianza"

El capitán de la selección italiana, Gianluigi Buffon, reconoció que pese a que su equipo es "inferior sobre el papel" a España, durante los últimos años "siempre ha encontrado los ingredientes justos" para competir con la 'Roja', como intentarán hacer de nuevo este sábado en el encuentro de clasificación para el Mundial, donde la 'Azzurra' buscará "salir del Bernabéu con un buen resultado" que les suponga una "inyección de confianza".

"El partido de ida no tiene mucho que ver con éste porque durante este tiempo ha habido un año de trabajo, una reconstrucción en lo que es nuestra selección y también se han incorporado nuevos jugadores", mencionó el portero en referencia al encuentro disputado en octubre de 2016 en Turín que acabó con empate a uno en el marcador, con los goles de De Rossi y Vitolo.

"Durante los últimos diez años, siempre que hemos jugado contra España no hemos conseguido ganar en muchas ocasiones, pero tampoco hemos perdido salvo el más importante de todos que era la final de la Eurocopa 2012. El resto de partidos los hemos empatado, hemos ido a la prórroga o incluso a los penaltis", puntualizó Buffon, presente en prácticamente la totalidad de los enfrentamientos recientes entre ambos combinados.

"En la última Eurocopa fue la única victoria algo más clara donde se vio una Italia superior", indicó de la derrota del combinado nacional en el torneo continental de 2016, cuando los goles de Chiellini y Pellé apearon a España en octavos de final. "Ahora ellos están viviendo un momento de falta de confianza general. Así que espero hacer un buen partido, aunque no sé qué resultados sacaremos porque es difícil ganar aquí", añadió.

Para ello, el combinado de Giampiero Ventura no podrá contar con el central Giorgio Chiellini, que causó baja este jueves tras retirarse del entrenamiento por molestias. "Ha tenido un pequeño fastidio y no es nada preocupante. Pero está claro que su ausencia es importante, sobre todo en este partido", lamentó su también compañero de equipo, que recordó a los más jóvenes "que no se vuelvan locos por la presión de un partido así".