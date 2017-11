Busquets y la nueva camiseta: "Estamos al margen de colores y banderas"

El jugador internacional español Sergio Busquets ha asegurado que están al margen de polémicas, de colores y banderas en referencia al debate creado por la nueva camiseta de la selección, inspirada en el Mundial de 1994 y cuyo color azul parece ser, visto de lejos, morado y confeccionar la bandera republicana, y ha añadido que si ganan el Mundial de Rusia 2018 gustará a todos.

Busquets cree que si el contexto política no fuera el actual, la nueva camiseta no hubiera tenido tanto revuelo. "A lo mejor alguna voz se hubiese alzado, pero no hubiese sido tanto. Pero es lo que hay ahora mismo y debemos restarle importancia. Es la camiseta de la selección, de un equipo de fútbol y nada más. No hay que mezclar otras ideas. Representamos a la selección y ya está", asestó.

Cree que el nivel en la selección está siendo "excelente" y lamentó que se tenga que hablar de otras cosas porque "fastidia". "Siempre ha existido este punto de polémica por una cosa o por otra. Hay que intentar lidiar con esta situación. No me gustan las polémicas y cuantas menos haya, mejor. Nosotros estamos al margen de los líos y lo que siempre decimos es que lo que nos interesan son los partidos y llegar bien preparados al Mundial. Estaría bien hablar de fútbol de vez en cuando", argumentó.

En cuanto a la salida de Claramunt, aseguró que "nunca" ha escondido que su relación era muy buena. "Para mí y para todo el grupo creo que ha sido un jarro de agua fría, porque le teníamos mucho cariño, afecto que se ha ganado ella. Ha dado todo por nosotros. Pero las decisiones no las tomamos nosotros, porque si no serían otras. No decido yo, pero por cómo he hablado ya lo he dicho todo", se sinceró.