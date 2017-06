El centrocampista de la selección española Sergio Busquets explicó que están centrados en el choque a domicilio este domingo ante Macedonia, en medio de una clasificación para el Mundial de Rusia 2018 en la que Italia acecha en la pelea por la primera plaza del Grupo G, al tiempo que elogió el buen momento del madridista Isco.

"Varios jugadores estamos en situación de riesgo, pero nuestro único pensamiento es ganar el partido. Si el resultado es positivo y se puede ganar sin tarjetas, mejor para el próximo partido frente a Italia. Lo que nos importa es el partido de mañana, no pensar en el de Italia", afirmó.

El jugador del FC Barcelona explicó que la acumulación de tarjetas no es un problema, ni tampoco lo es de momento una Italia con la que se medirán el próximo dos de septiembre en un duelo directo por la primera plaza que da el billete directo a la cita mundial del próximo año.

Después de no jugar ante Colombia en el amistoso del pasado miércoles en Murcia, el azulgrana apunta a un once en el que podría entrar también su rival del Real Madrid Isco Alarcón. "Los buenos jugadores pueden jugar en varias posiciones. Su estilo no se va a cambiar, ya juegue de interior, extremo o falso punta. Sus características son innegociables. A partir de ahí, mejor que decida el míster", finalizó.