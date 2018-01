Cabrera: "No es la primera vez que Bordalás quería que estuviera en su equipo"

El futbolista uruguayo Leandro Cabrera se ha mostrado "muy contento" por su incorporación al Getafe CF, del que ha asegurado ser "un equipo serio" y también ha señalado estar satisfecho de ponerse a las órdenes de José Bordalás del que ha reconocido que "no es la primera vez" que se ha interesado por él.

"Siempre me ha dado la sensación de que el Getafe es un club serio, que siempre ha hecho buenos torneos, incluso entrando en Europa y compitiendo. Tuvo la mala suerte de descender, luego hizo un temporadón. Eso demuestra que, a pesar de estar en la capital y no ser un equipo referencia es un equipo que hace muy bien las cosas y por eso se ha mantenido en la élite tanto tiempo", declaró durante su presentación en sala de prensa.

Además, el charrúa reconoció que el propio Bordalás se interesó por él en otras ocasiones. "He hablado con el entrenador, creo que no es la primera vez que quería que estuviera en su equipo, es la primera vez que trabajamos juntos y cuando a alguien le muestran interés más de una vez eso motiva. Él está contento, me ha pedido que trabaje y que espere mi oportunidad", añadió.

"En Italia quizás no tuve muchas oportunidades y ahora se me presentan aquí, estoy muy contento de volver a España. He estado cedido en muchos equipos, muchas veces sin ser decisión mía. Todos esos cambios me han hecho crecer de muchas maneras", manifestó el uruguayo.