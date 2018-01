Calleja: "Defender bien nos ha dado el partido"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, se mostró orgulloso de sus jugadores tras la primera victoria de la historia del 'submarino' en el Santiago Bernabéu, y aseguró que "defender bien" les dio la victoria en un partido en el que también alabó la actuación de su portero Asenjo, que atraviesa "un momento de forma extraordinario".

"Si no defendíamos bien era imposible ganar al Real Madrid por el potencial ofensivo que tienen. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero la defensa nos ha mantenido vivos. A partir de ahí sabíamos que teníamos jugadores de calidad y desequilibrantes para hacerles daño", explicó Calleja en la rueda de prensa posterior al partido.

Más allá de la defensa, el técnico amarillo hizo referencia a la inteligencia de su equipo. "Si el partido era un correcalles estábamos muertos. Debíamos asegurar los pases, mantener posesiones largas y evitar que nos robaran con facilidad", señaló. "Me hubiera gustado tener más posesión en su campo en la primera parte, pero en la segunda fuimos capaces de encontrar a jugadores entre líneas", añadió.

"El Madrid se asemejó bastante a lo que esperábamos. Sabíamos que íbamos a sufrir. Ellos tuvieron varias ocasiones, pero nosotros defendimos muy bien y Asenjo hizo un partidazo. Sabíamos que si no llegaba el gol del Madrid íbamos a tener nuestras ocasiones", aseguró el Madrileño.

Por último, el entrenador de los castellonenses aseguró que no ve "imposible" terminar la temporada en puestos de Liga de Campeones. "No veo imposible llegar a Champions. Sabemos que los equipos de arriba son muy potentes, y que van a estar ahí hasta el final. Nosotros no podemos fallar para cogerles", concluyó.