Calleja: "Un Madrid herido es peligroso y no podemos fiarnos"

El entrenador del Villarreal CF, Javier Calleja, ha comentado este viernes en la previa del partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que el 'a priori' mal momento por el que pasa el equipo blanco le hace estar "herido" y ser "peligroso", por lo que no quiere que sus jugadores se confíen sino que luchen desde el primer minuto por el triunfo.

"Intentar ganar lo intentaremos siempre, independientemente de cómo llegue el Madrid. Esta temporada no está teniendo los resultados que les gustarían pero un Madrid herido es peligroso y no podemos confiarnos", avisó en rueda de prensa.

"El Madrid es el Madrid y no influye nada el momento en el que se encuentren. Tendremos que hacer lo posible para que no estén cómodos, manejar bien el ritmo. Necesitamos un paso adelante a nivel mental y de saber manejar muy bien el encuentro, y no fiarnos del momento en que llega el Madrid", recalcó en este sentido.