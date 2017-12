Calleja: "Tenemos los justos y con ellos afrontaremos el partido sin buscar excusas"

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha asegurado que, a pesar de las numerosas bajas -cinco por lesión y dos por sanción- con las que cuenta el equipo esta jornada, no buscarán "excusas" y afrontarán el duelo ante el Leganés en Butarque (12.00 horas) "con un once de garantías".

"Hay que ir a ganar siempre. No me fijo en los que no pueden venir y sí en los que vienen. Vamos a afrontar el partido con un once de garantías y con recambios que seguro que van a seguir ayudándonos", continuó.