Calleja: "El partido ante el Astana es una final"

El técnico del Villarreal, Javi Calleja, no dudó en calificar de "final" el duelo de este jueves ante el FC Astana en la quinta jornada de la Liga Europa, un choque a domicilio en el que reconoció que ni "el viaje, la temperatura" o el "terreno de juego" favorecen a los intereses del 'submarino'.

"Para nosotros es una final. Si ganamos, seremos primeros y eso te permite una eliminatoria, a priori, más sencilla que si no lo eres. Lo tenemos muy en cuenta y no vamos a reservar nada", indicó en la rueda de prensa previa al duelo en el Astana Arena.

El técnico amarillo valoró el peligro del rival directo en el Grupo A. "Para mí, Twumasi y Kabananga le dan un plus al Astana. Son dos futbolistas muy desequilibrantes. Los factores externos como el largo viaje, la temperatura y el terreno de juego son factores que no nos favorecen, pero conociendo al equipo sé que no van a servir como excusa porque lo van a suplir con su trabajo", apuntó.