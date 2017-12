Calleja: "El partido se pierde cuando no sabemos matarlo con el marcador a favor"

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, lamentó no haber sabido finiquitar el partido "con el marcador a favor", sufriendo la remontada (3-1) de un Leganés que dio la vuelta al tanto inicial de Daniel Rabaseda 'Raba' para los castellonenses, un error frecuente esta temporada y para el que tendrán que encontrar una "solución".

"Hemos tenido que hacer muchos cambios y nos ha condicionado la lesión de Bacca. No busco excusas, afrontaremos lo que venga con lo que tenemos e intentaremos recuperar a gente para el Barça. Pero el partido no se pierde ahí, sino cuando no sabemos matarlo con el marcador a favor", comentó en rueda de prensa.