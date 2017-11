Cantona, sobre Neymar: "Cuando tienes 25 años y has jugado en Brasil y Barça... ¿qué haces jugando en Francia?"

El exjugador francés Éric Cantona aseguró que no entiende la decisión del delantero brasileño Neymar Junior de haber firmado por el París Saint-Germain después de su trayectoria en el Barça y con la selección brasileña, además de asegurar que no le interesa mucho su figura.

"Neymar no me interesa mucho. Cuando tienes 25 años y has jugado en Brasil y en el Barça, yo me pregunto... ¿qué haces jugando en Francia? ¿qué haces jugando contra el Guingamp o el Amiens? ¿Lo ha hecho por la Champions? Al final es un máximo de 10 partidos por temporada", indicó Cantona en declaraciones a Yahoo Sports Francia.