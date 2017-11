Cardenal: "Jamás se hubiera aprobado la venta centralizada sin el coraje del ministro Wert"

Reivindica la figura del exresponsable de Educación, Cultura y Deporte en la aprobación del Real Decreto que "cambió el fútbol"

No obstante, el exsecretario de Estado para el Deporte no quiso atribuirse todo el mérito de la venta centralizada. "A mí me tocó ejecutarlo, pero jamás se hubiera hecho sin el coraje de un ministro como Wert. Creo que el resultado el sector lo aprecia. Es un mérito que no me puedo atribuir sólo yo, sino que es de mucha gente", destacó en la jornada, organizada por G2OPublisport, con el patrocinio de LaLiga, El Corte Inglés, Padilla Martín Planificadores Financieros y Wolters Kluwer.