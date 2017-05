Carvajal: "La Champions es la esencia del madridismo"

El defensa del Real Madrid Daniel Carvajal trató de explicar lo que significa para el conjunto blanco una competición como la Liga de Campeones, la que cataloga como "esencia del madridismo" y que el próximo 3 de junio tendrán la oportunidad de levantar por duodécima ocasión si ganan la final en Cardiff a la Juventus de Turín, su tercera tras las disputadas en Lisboa y Milán.

"Me acuerdo del córner, intenté dar un apoyo a Luka Modric en corto, que menos mal que no me la dio porque si no no hubiésemos marcado seguro. Cuando remató Sergio Ramos me volví loco corriendo hacia el córner, celebrándolo con la gente, porque yo creo que todo el mundo sabía en ese instante que la final iba a ser nuestra", confesó.