Carvajal: "Exigiéndonos al máximo podemos recortar esa distancia"

El lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal reconoció la "distancia considerable" de 10 puntos con el líder de LaLiga Santander, el FC Barcelona, después del empate sin goles ante el Atlético de Madrid este sábado, aunque afirmó que es posible "recortar esa distancia" con máxima exigencia.

"Es una distancia considerable. El equipo lo ha dado todo, cada uno el máximo. Exigiéndonos todos al máximo podemos seguramente recortar esa distancia", indicó en declaraciones a Movistar Plus, tras un intenso encuentro en el Wanda Metropolitano aunque sin muchas claras ocasiones.

Por otro lado, el de Leganés se vio bien físicamente después de reaparecer tras una pericarditis. "Estoy enfadado porque no hemos ganado y se nos escapan dos puntos. Me he encontrado bien, con fuerzas, y a buen tono físico. Superar una lesión es siempre motivo de alegría", apuntó.