Carvajal: "Estamos jodidos por Cristiano, es una sanción excesiva"

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal confesó que el vestuario del conjunto blanco "está jodido" por la sanción de 5 partidos al delantero portugués Cristiano Ronaldo, que consideró "excesiva", y anunció que este miércoles no saldrán a especular en el partido de vuelta de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el Bernabéu.

"Estamos jodidos por esa sanción. Es un jugador de referencia y ojalá le quiten partidos y estemos disfrutando de él cuanto antes en los terrenos de juego. Pienso que la sanción es excesiva. Cristiano no quiere despreciar al árbitro y para él es frustrante porque le echan a la calle en un partido en el que no debía ser expulsado", dijo en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En este sentido, Carvajal recalcó que la sanción es "excesiva" y expresó su deseo porque el Comité de Apelación la rebaje este miércoles. "Ojalá el Comité le quite partidos. No estoy en la cabeza de los árbitros, pero es excesiva. La expulsión es injusta y reflejó eso (el empujón) en el acta para que le caigan más partidos", dijo en relación a la redacción del acta de De Burgos Bengoetxea.

No obstante, el defensa internacional del equipo blanco evitó polemizar sobre el arbitraje en el Camp Nou. "No nos podemos meter en la cabeza de los árbitros. Ellos quieren hacerlo lo mejor posible como los jugadores, son humanos y todos cometemos errores. Nosotros nos centramos en jugar al fútbol", indicó.

A su juicio, el secreto del éxito de la plantilla de Zinedine Zidane es que todos reman "en la misma dirección". "Es un cúmulo de cosas. Me siento importante y aquí están los mejores jugadores del mundo. El míster está gestionando bien la plantillla y los éxitos están saliendo", manifestó el canterano.

Asimismo, admitió que se encuentra personalmente en uno de los mejores momentos de su carrera futbolística. "Me siento muy orgulloso de estar en unos de los mejores ciclos del club. Cada día me siento más importante, estoy en el momento de más madurez. He dejado de ser el canterano, el niño, el joven. Estoy afianzando este momento para seguir mejorando y ganando títulos", comentó.