Casemiro: "Si salimos 'enchufados' es casi imposible que perdamos"

El jugador del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro ha asegurado, tras la victoria en Ipurua (1-4), que si salen así de 'enchufados' en todos los partidos, es "casi imposible" que pierdan gracias a la calidad de la que disponen.

"Hemos salido muy fuerte y si salimos 'enchufados' todos los partidos, con la calidad que tenemos, es casi imposible que perdamos. Hemos salido muy bien hoy. Enhorabuena a todos los jugadores porque hemos hecho un gran partido", señaló en declaraciones a 'beIN Sports' al término del choque.

Cuestionado sobre la dinámica del Real Madrid en las últimas semanas, el brasileño entiende que cada tres días, puede "cambiar la película". "El fútbol es así. Cada tres días puedes cambiar la película. Hemos cambiado. Volvemos a ser el Madrid otra vez y el fútbol es eso. Hemos cambiado y vamos fuerte para Nápoles", avisó.

"Es importante. Estamos a punto todavía de arreglar las cosas, pero no volvernos locos porque hemos hecho tres partidos regulares, no toda la temporada. Hemos hecho un partidazo contra el Nápoles. Estamos en una racha buena, los últimos tres partidos no, pero seguimos fuertes", afirmó el jugador de un Madrid que sigue "fuerte, concentrado y a por todos los títulos".