Castro: "El sorteo ha podido ser peor pero es exigente"

"El objetivo es llegar a octavos, la ilusión llegar a cuartos"

"El sorteo ha podido ser peor, porque hay muchos y grandes equipos, pero es exigente, porque está el campeón de la liga rusa, está el Liverpool, que son palabras mayores, y luego está el Maribor, que aunque esté en el ultimo bombo, hago memoria y en la 13/14 jugamos una eliminatoria con ellos y la pasamos pero no con claridad", señaló a los medios del club.

Sobre ese precedente ante el campeón esloveno recordó lo duro que les fue ganarles. "Empatamos 2-2 allí y en el Sánchez Pizjuán ganamos 2-1, lo que quiere decir que el grupo es exigente, pero el Sevilla tiene la ilusión de estar lo más alto posible y no tener techo en este grupo e intentar todo", matizó.

Para Castro el objetivo no es otro que el de "llegar a octavos" y la "ilusión" es llegar a cuartos. "El año pasado llegamos a octavos y no fuimos capaces de llegar a cuartos, y este año tenemos que dar un pasito más, pero en el Sevilla no nos conformamos con nada, aunque estando con los pies en el suelo. Tenemos el objetivo de octavos y luego intentar pasar a cuartos", reiteró.